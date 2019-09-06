صبيحة غوكشن" التركي يفوز بـ 5 من جوائز "ستيفي" العالمية

فاز مطار صبيحة غوكشن في مدينة إسطنبول بخمسة من جوائز "ستيفي العالمية" المعنية بإنجازات ومساهمات الشركات ورجال الأعمال في جميع أنحاء العالم.

وأفاد بيان صادر عن المطار، الجمعة، أنه حصل على ميداليتين ذهبيتين في فئتي "المسؤولية الاجتماعية للشركات" و"التواصل لهذا العام"، إضافة إلى فضية في فئة "شركة النقل العام".

وأشار البيان إلى أن المدير التنفيذي للمطار أرسل غورال، فاز بميدالية برونزية عن فئة "مدير النقل العالمي لهذا العام"، وقسم التواصل المؤسساتي للمطار ببرونزية عن فئة "فريق التواصل لهذا العام".

ونقل البيان تصريحات لمديرة التواصل المؤسساتي في المطار، جانان صويسال، أعربت خلالها عن فخرها بالنجاح الذي حققوه في 5 فئات مختلفة بجوائز ستيفي التي تقدم للمشاركة بها أكثر من 4 آلاف علامة تجارة من كافة أنحاء العالم.

وأكد أن الجوائز التي حصل عليها المطار تعطيهم حافزًا كبيرًا من أجل القيام بالأفضل دائمًا.