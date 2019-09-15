تركيا تنشئ 5 صناديق لدعم المبادرات التكنولوجية بـ200 مليون دولار

صرح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى وارنك، أن بلاده تعتزم تأسيس 5 صناديق تمويلية بقيمة 1.1 مليار ليرة (نحو 200 مليون دولار)، لدعم المبادرات التكنولوجية.

وأوضح ورانك في مقابلة مع الأناضول، أن إنشاء الصناديق التمويلية، يأتي في إطار برنامج دعم رأس المال الاستثماري.

وأشار إلى أن استثمارات رأس المال الاستثماري في العالم، بلغت العام الماضي 512 مليار دولار، وأن هذه القيمة ظلّت في تركيا عند حدود 59 مليون دولار.

ولفت إلى ضرورة تأسيس الصناديق التمويلية كي تسهم منتجات البحث والتطوير في اقتصاد البلاد.

وأوضح أن هدف تركيا من هذه الصناديق هو خلق مبادرات على مستوى العالم.

وأكد أن صناديق التمويل ستحظى بدعم وزارة الخزانة والمالية التركية، ومؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية (توبيتاك).