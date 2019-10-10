"توركيش كارغو" سابع أكبر شركة شحن بالعالم تتطلع إلى المركز الثالث

قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية إيلكر أيجي، الخميس، إن شركة "توركيش كارغو" للشحن حققت نمواً بنسبة 80% في الأعوام الثلاثة الماضية.

وأشار إلى أن الخطط المستهدفة هي تحويلها لواحدة من أكبر ثلاث شركات شحن جوي في العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها "أيجي" في حفل افتتاح قمة رابطة مزودي خدمات النقل الدولي واللوجستيات (UTIKAD).

وأوضح أن شركة "توركيش كارغو"، التابعة للخطوط الجوية التركية، مدرجة ضمن قائمة أكثر شركات الشحن الجوي انتشارًا في العالم، حيث تدير رحلات الشحن المباشر إلى 86 دولة من خلال 24 أسطول شحن جوي.

وتابع "عززت الشركة مكانتها حيث صعدت من المركز الـ 13 إلى السابع في سوق الشحن الجوي العالمي".

وأضاف "أيجي" أن شركة الخطوط الجوية التركية ستزيد حصتها البالغة 4 بالمئة في سوق الشحن الجوي العالمي.

ولفت إلى أن الخطوط الجوية التركية "تولي أهمية كبيرة للخدمات اللوجستية وقد وضعت ذلك في صميم خططها الاستراتيجية في السنوات القليلة الماضية".

وتابع: "نحن نتحرك من المرحلة التي تتنافس فيها البلدان والشركات مع بعضها بعضا، إلى مرحلة أخرى تتنافس فيها سلاسل التوريد ".

وأكد رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية التركية أنه في عالم اليوم، يجب تسليم المنتجات إلى العناوين المطلوب الشحن إليها بسرعة كبيرة.

وقال: "الخدمة السريعة والديناميكية والآمنة أصبحت ذات أهمية متنامية، مما يجعل قطاع الخدمات اللوجستية أكثر مركزية في التجارة العالمية".

ومنذ عام 1933، تقوم "توركيش كارغو" بعمليات الشحن الجوي من خلال الخطوط الجوية التركية.

ونقلت الشركة التي أصبحت في عام 2000 علامة تجارية عالمية تحت اسم "توركيش كارغو" ما مجموعه 1.4 مليون طن من البضائع في عام 2018 ، لتصبح بين أكبر عشر شركات شحن جوي في العالم، بناء على بيانات شركة "وورلد إير كارغو داتا".