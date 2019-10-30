"الفيدرالي الأمريكي" يخفض الفائدة إلى نطاق ربع نقطة مئوية

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية بربع نقطة مئوية إلى نطاق 1.5 - 1.75 %، تماشيا مع التوقعات، للمرة الثالثة خلال 2019.

وقال الفيدرالي في بيان، الأربعاء، إن خفض أسعار الفائدة يأتي في ظل ضعف الاستثمارات والصادرات، وبقاء معدل التضخم دون النسبة المستهدفة 2 %.

وهذه المرة الثالثة التي يخفض فيها الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة في 2019، بعدما خفضها مرتين بنسبة ربع نقطة مئوية لكل منهما.

وفي مطلع أغسطس/ آب الماضي، خفض الفيدرالي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عاما، والثانية في 18 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأسعار الفائدة على الأموال الاتحادية المسجلة اليوم، تعتبر الأدنى منذ مايو/ أيار 2018.

وذكر الفيدرالي اليوم، أن المعلومات منذ اجتماع لجنة السوق المفتوحة في سبتمبر/ أيلول الماضي، تشير إلى أن "سوق العمل ما تزال قوية، والنشاط الاقتصادي ارتفع بمعدل معتدل، وظلت نسبة البطالة منخفضة".

ويعتمد الفيدرالي الأمريكي في قرار أسعار الفائدة، على ثلاثة عناصر رئيسة، تتمثل في قوة سوق العمل (استحداث الوظائف)، ومؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، والنمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 1.9% في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 2 % في الربع السابق عليه.

وتباطأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2 % في الربع الثاني 2019، مقابل 3.1 % في الربع السابق له.