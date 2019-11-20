شركة تركية تستحوذ على فرع "توماس كوك" في ألمانيا

استحوذت شركة "أنيكس تور" التركية، على الشركة الفرعية لعملاق السياحة البريطانية "توماس كوك"، في ألمانيا.

وأفاد بيان صادر عن الجهة التي تدير عملية إفلاس الشركة البريطانية، الأربعاء، بأن الشركة التركية استحوذت على شركة "Bucher Reisen & ÖGER TOURS"، فرع توماس كوك في ألمانيا.

وأضاف البيان، أن 84 موظفا في الفرع الألماني، سيواصلون العمل تحت إدارة "أنيكس تور".

وأوضح أن عملية الاستحواذ تمت بموافقة السلطات التنظيمية، دون ذكر معلومات حول قيمتها.

وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت المجموعة العالمية "توماس كوك" إفلاسها، بعد فشل محاولات إنقاذها من ديون ومتأخرات مستحقة عليها.