بوتين يفتتح "الطريق السريع إم 11" الذي شاركت في تنفيذه شركة تركية

افتتح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، الطريق السريع "إم 11" الذي نفذته شركة "إتش طاش" التركية، ويربط بين مدينتي سانت بطرسبرغ (شمال غرب) والعاصمة موسكو.

وأتمت إتش طاش، ومقرها مدينة سانت بطرسبرغ، أعمال الطريق السريع الذي يربط المدينة بموسكو، وتقدر تكلفته بحوالي 7.2 مليار دولار.

وأكد بوتين، خلال كلمة الافتتاح، أن المشروع يعد من أكبر المشروعات في تاريخ روسيا.

وقال: "يجب أن نفتخر بهذا المشروع. وأتوجه بخالص الشكر والامتنان لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الذي سيسهم في تنمية بلادنا".

وسيتيح الطريق، البالغ طوله 669 كيلومترا، الذي تم إنشاؤه ضمن مشروع دشن عام 2012، إمكانية قطع المسافة بين المدينتين في 5 ساعات ونصف.

وأعلنت الشركة المنفذة، في بيان، أنها ستواصل وجودها في مشروعات البنية التحتية الروسية، وأن روسيا تشكل سوقا رئيسية في استثمارات الشركة.

وافتتح بوتين أيضا عام 2016، مشروع الطريق الدائري الغربي فائق السرعة بمدينة بطرسبرغ، الذي نفذته الشركة نفسها.