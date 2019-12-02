تراجع عجز ميزان تجارة تركيا 51.8 بالمئة في 11 شهراً

تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا خلال الأشهر 11 الماضية من 2019، بنسبة 51.84 بالمئة على أساس سنوي، إلى 25 مليارا و162 مليون دولار.

كان عجز الميزان التجاري خلال الأشهر 11 الماضية من 2018، بلغ 52 مليارا و247 مليون دولار.

جاء ذلك، على لسان وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، حول أرقام التجارة الخارجية التركية حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأوضحت "بكجان" أن الصادرات التركية خلال نوفمبر الماضي صعدت بنسبة 11.44 بالمئة إلى 16 مليارا و214 مليون دولار، لتصبح رابع أعلى صادرات خلال العام الحالي.

وأضافت أن صادرات الأشهر 11 من العام الحالي ارتفعت بنسبة 1.77 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من 2018، إلى 165 مليارا و67 مليون دولار.

وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات خلال الأشهر 11 من العام الحالي 86.8 بالمئة، وعلى مستوى 12 شهرا بلغ 86.9 بالمئة، في حين كان العام الماضي 75.6 بالمئة.

الوزيرة التركية ذكرت أن الاقتصاد التركي شهد نموا خلال الربع الثالث بنسبة 0.9 بالمئة، وأنه "سيواصل النمو بشكل إيجابي خلال الربع الأخير 2019".