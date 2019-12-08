أردوغان: تركيا من أكثر الدول استعداداً لمواجهة الحروب التجارية والتقلبات

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده توفر الدعم المادي والمعنوي المتاح لديها، من أجل زيادة الاستثمارات المباشرة في البلاد.

جاء ذلك في خطاب ألقاه، الأحد، خلال افتتاح مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي رفيع المستوى بشأن الاستثمار في القطاعين العام والخاص، بمدينة إسطنبول.

وأوضح أردوغان أن بلاده استكملت إجراءات تأسيس مركز التحكيم بإسطنبول، وأنه سيبدأ اعماله خلال العام الجاري.

وأضاف أن تركيا من أكثر البلدان استعدادا لمواجهة تأثيرات الحروب التجارية العالمية والتقلبات الحاصلة في الأسواق المالية.

كما لفت إلى أن المؤشرات الكلية وأسس الاقتصاد التركي قوية وصلبة جدا.

وفيما يخص قطاع السياحة، قال أردوغان: "تركيا جذبت خلال العام الماضي 46 مليون سائح واحتلت بذلك المرتبة السادسة عالميا، وننتظر أن يتجاوز العدد هذا العام الـ50 مليونا".