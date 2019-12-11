الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يبقي على سعر الفائدة دون تغيير

قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي)، الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، عند نطاق 1.5-1.75 %.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد خفض الفائدة الاتحادية ثلاث مرات خلال 2019، بمقدار ربع نقطة مئوية في كل مرة، إلى نطاق 1.5 - 1.75 %

وقال الفيدرالي في بيان أصدره اليوم إن الوضع الحالي للسياسة النقدية "مناسب لدعم التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، وظروف سوق العمل القوية، والتضخم بالقرب المستهدف البالغ 2%".

وأضاف الفيدرالي اليوم، أن المعلومات منذ اجتماع لجنة السوق المفتوحة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تشير إلى أن "سوق العمل لا تزال قوية، والنشاط الاقتصادي ارتفع بمعدل معتدل، وظلت نسبة البطالة منخفضة".

ويعتمد الفيدرالي الأمريكي في قرار أسعار الفائدة، على ثلاثة عناصر رئيسة، تتمثل في قوة سوق العمل (استحداث الوظائف)، ومؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، والنمو الاقتصادي المحلي والعالمي.

وتباطأ معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.5 % في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 مقابل 3.6 %في الشهر السابق عليه، حسب وزارة العمل الأمريكية.

وعدلت وزارة التجارة الأمريكية، بالرفع، معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.1 % في الربع الثالث من 2019، حسب القراءة الثانية، مقابل 1.9 % في القراءة الأولى.

وتباطأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2 % في الربع الثاني 2019، مقابل 3.1 % في الربع السابق له.