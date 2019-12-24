القائمة الرئيسية
أعمال
القائمة الرئيسية

تركيا صدرت زهورا بـ110 ملايين دولار خلال 2019

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 24.12.2019 21:51
آخر تحديث في 25.12.2019 05:13
تركيا صدرت زهورا بـ110 ملايين دولار خلال 2019

بلغت قيمة صادرات تركيا من الزهور 110 ملايين دولار خلال عام 2019، فيما يتوقع خبراء القطاع وصول الرقم 125 مليون دولار العام المقبل.

وقال رئيس جمعية مصدري أزهار ونباتات الزينة إسماعيل يلماز، الثلاثاء، إن صادرات تركيا من الزهور خلال العام الحالي، بلغت قيمتها 110 ملايين دولار.

وأضاف يلماز، أن القطاع يهدف إلى إيصال صادرات الزهور ونباتات الزينة 125 مليون دولار العام المقبل.

وأوضح أن القطاع خلال 2019 صدّر إلى 83 دولة، بزيادة قدرها 10 % مقارنة بعام 2018.

وأعرب يلماز عن افتخارهم بتصدير الزهور ونباتات الزينة إلى جميع الدول الكبرى.

وأشار إلى أن أهم البلدان المستوردة للزهور التركية هي هولندا، وبريطانيا، وأوزبكستان، وألمانيا، ورومانيا، وبلغاريا.

ولفت يلماز إلى بدء القطاع هذا العام التصدير إلى دول جديدة مثل سنغافورا، وليتوانيا، وروسيا البيضاء.

يشار أن صادرات تركيا من الزهور خلال العام الماضي كانت بقيمة 100 مليون دولار.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق أعلنت الولايات المتحدة والصين، اليوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق "المرحلة...
مختارات