تركيا تختار "بورصة" مقراً لإنتاج سيارتها الكهربائية

أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قراراً ينص على إنشاء مصنع لإنتاج السيارة الكهربائية المحلية في ولاية بورصة، وتقديم دعم حكومي للمشروع.

ويستعد المواطنون الأتراك لرؤية السيارة المحلية لأول مرة خلال مراسم ستقام بحضور الرئيس أردوغان، ظهر الجمعة، في منطقة "غبزة" بولاية "قوجه إيلي".

ونشرت الجريدة الرسمية التركية صباح الجمعة، نص القرار الذين ينص على أن مبلغ الاستثمار الثابت سيكون 22 مليار ليرة تركية (1 دولار = 5.9 ليرة).

ومن المقرر أن يتم إنشاء المصنع في بورصة من قبل مجموعة الشركات المشرفة على تصنيع السيارة التركية المحلية، وأن مدة الاستثمار ستكون 13 عامًا.

وسيوفر الاستثمار فرص عمل لـ4 آلاف و323 شخصا، بينهم 300 من أصحاب المؤهلات، ليتم إنتاج 175 ألف سيارة محلية سنويًا من 5 أنواع مختلفة.