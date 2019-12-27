بمشاركة أردوغان.. تركيا تزيح الستار أخيراً عن أول سيارة محلية الصنع

بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انطلقت مراسم التعريف بالنموذج الأولي للسيارة المحلية التركية بولاية قوجة إيلي شمال غربي البلاد.

ووصل أردوغان إلى "وادي التكنولوجيا" في منطقة "غبزة" التابعة لقوجة إيلي، حيث تقام مراسم التعريف بالسيارة المحلية.

ويرافق أردوغان، رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ووزير الصناعة والتنكولوجيا مصطفى ورانك، وعدد من المسؤولين عن صناعة السيارة، والحضور والمدعويين والوزراء.

ولدى وصوله، اطلع أردوغان على سيارة "دفريم" وهي أول سيارة تركية صنعت قبل 58 عاما، إلا أن المشروع لم يستكمل حينها.

وفي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، تم توقيع بروتوكول تعاون لتشكيل مجموعة مشتركة لمبادرة إنتاج السيارة المحلية، بمشاركة شركات مجموعة "الأناضول"، و"بي إم سي"، و"كوك" القابضة، ومجموعة "توركسيل"، و"زورلو" القابضة، واتحاد الغرف والبورصات التركية.

وتملك مجموعة مبادرة إنتاج السيارة التي تضم 5 شركات كبرى، 19 بالمئة من أسهم المشروع، انضم إليها اتحاد الغرف والبورصات التركية بنسبة 5 بالمئة من الأسهم.

ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج التسلسلي للسيارة عام 2022، وعقب ذلك بسنتين أو ثلاث، سيتم الانفتاح على الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها أسواق الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تدخل السيارة المحلية الأسواق في البداية بطراز SUV الكهربائي، وهو من فئة السيارات العائلية المدمجة (الفئة المتوسطة)، ثم رفع عدد الأطرزة إلى 5 في السنوات اللاحقة.