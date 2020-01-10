17.7 مليار دولار صادرات تركيا من الملابس والمنسوجات في 2019

صدّر قطاع الملابس والمنسوجات في تركيا منتجات بقيمة 17.7 مليار دولار خلال العام الماضي، ذهب معظمها إلى دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.

جاء ذلك بحسب معطيات حديثة صادرة عن وزارة التجارة ومجلس المصدرين في تركيا.

وشغل قطاع الملابس والمنسوجات موقعًا مهمًا في إجمالي قيمة الصادرات التركية خلال عام 2019 البالغة 180.5 مليار دولار.

وحل القطاع في المركز الثاني من حيث حجم الصادرات في مجال "المنتجات الصناعية"، بقيمة 17 مليار و701 مليون دولار.

وكان المركز الأول من نصيب قطاع السيارات الذي بلغت قيمة صادراته العام الماضي 30.6 مليار دولار.

وبلغت قيمة "المنتجات الصناعية" المصدرة العام الماضي 105.6 مليارات دولار.

وحقق قطاع الملابس والمنسوجات العام الماضي زيادة بنسبة 0.4 في المئة مقارنة بعام 2018، ليشغل 9.8 في المئة من إجمالي الصادرات.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي الوجهة الرئيسية لصادرات القطاع خلال 2019 بقيمة 12 مليارا و230 مليون دولار.

وجاءت دول الشرق الأوسط في المركز الثاني بقيمة مليارين و22 مليون دولار، ورابطة الدول المستقلة في المركز الثالث بقيمة 953 مليون دولار.

كما حققت صادرات تركيا من الملابس زيارة لافتة إلى دول القارة الإفريقية، بنسبة 15.8 في المئة مقارنة بعام 2018 لتصل إلى 836 مليون دولار.