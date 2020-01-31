الرئيس البلغاري: نهدف إلى رفع حجم التجارة مع تركيا إلى 10 مليارات يورو

قال الرئيس البلغاري رومان راديف، إن بلاده تهدف إلى الوصول بحجم التبادل التجاري مع تركيا إلى 10 مليارات يورو.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها راديف في مستهل لقائه الجمعة مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في العاصمة صوفيا.

ووصف راديف العلاقات التركية البلغارية باـ"الوثيقة والودية"، مشيدًا بالنتائج المثمرة للبلدين في قطاعي التجارة والسياحة بالخصوص.

واعتبر راديف أن حجم التبادل التجاري بين البلدين حاليا دون إمكانات تركيا وبلغاريا، قائلًا إن: "الرقم المستهدف الوصول إليه هو 10 مليارات يورو".

وعقب اللقاء، التقى تشاوش أوغلو مع المفتي العام للمسلمين في بلغاريا مصطفى حاجي، وبقية المسؤولين الدينيين في مناطق البلاد.

واطلع تشاوش أوغلو على معلومات حول حياة واحتياجات المسلمين البالغ عددهم نحو مليون شخص في بلغاريا.