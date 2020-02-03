تفاهم تركي أوكراني لإبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه اتفق مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

جاء ذلك الاثنين، خلال مشاركته في اجتماع مجلس الأعمال التركي الأوكراني، في العاصمة الأوكرانية كييف، على هامش زيارة أردوغان.

ولفت أردوغان إلى أن تركيا باتت من الوجهات الرئيسية في السياحة الطبية بالنسبة إلى أوكرانيا.

وأوضح أن 20 ألف شخص جاؤوا إلى تركيا من أوكرانيا بغرض العلاج، العام المنصرم.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى مشروع السيارة المحلية لتركيا، والتي من المقرر أن تعمل بالطاقة الكهربائية.

وأضاف " نخطط أن يحظى الزبائن بالسيارة التي سننتجها كهربائية، بتكنولوجيا المستقبل، في غضون 3 أعوام، إن شاء الله".