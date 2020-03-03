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الاحتياطي الفدرالي يخفض معدل الفائدة نصف نقطة مئوية بسبب كورونا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.03.2020 18:49
آخر تحديث في 04.03.2020 03:25
الاحتياطي الفدرالي يخفض معدل الفائدة نصف نقطة مئوية بسبب كورونا

أعلن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الاميركي) الثلاثاء خفضا طارئا لمعدلات الفائدة في مواجهة المخاطر الاقتصادية المتزايدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقررت لجنة وضع السياسات في البنك بالاجماع خفض معدل الفائدة الرئيسية بنصف نقطة مئوية الى ما بين 1,0-1,25 نقطة.

يعكس هذا الخفض غير المعتاد قبل 15 يوما من اجتماع لجنة السياسة التالي كما هو مقرر، تزايد المخاوف من تاثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد الاميركي والعالمي، بعد توقف سلاسل الإمداد المرتبطة بالصين، مركز الوباء.

وقالت لجنة السوق المفتوح الفدرالية في بيان انه رغم أن اساسيات الاقتصاد "لا تزال قوية" الا أن "فيروس كورونا يمثل مخاطر تنكشف باستمرار على النشاط الاقتصادي".

وأضافت ان البنك المركزي "يراقب من كثب التطورات وتأثيراتها على التوقعات الاقتصادية، وسيستخدم أدواته ويتصرف بالشكل الملائم لدعم الاقتصاد".

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