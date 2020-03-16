الفيدرالي الأميركي يخفض الفائدة إلى صفر-0,25 % بسبب كورونا وترامب يشيد

أعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي) الأحد مجموعة تدابير جذرية طارئة لتعزيز الثقة والحفاظ على القطاع المالي، مخفضا معدّلات الفائدة الرئيسية إلى ما يقارب الصفر، على خلفية تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وبذلك يكون الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض معدّل الفائدة الرئيسية للمرة الثانية في أقل من أسبوعين ليستقر عند نطاق ما (صفر - 0,25 بالمئة)، وهو المعدّل الذي كان محدّدا قبل أزمة العام 2008 المالية العالمية، متعهّدا إبقاءها عند هذا المعدّل إلى حين التأكد من تخطي الاقتصاد تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي شراء سندات خزينة بقيمة 500 مليار دولار وسندات رهن عقاري بقيمة مئتي مليار دولار، وفتح باب إقراض المصارف لحثّها على مساعدة الشركات والأفراد في تخطي تداعيات كورونا.

ورفع المركزي الأميركي قيودا كان يفرضها للسماح للمصارف باستخدام الأموال الاحتياطية.

وسيتعاون المركزي الأميركي مع عدد من المصارف المركزية العالمية لضمان توفر السيولة النقدية الكافية للأنظمة المالية في خطوة منسّقة مع المصرف المركزي الأوروبي والمصارف المركزية في إنكلترا واليابان وكندا وسويسرا.

وسارع ترامب للإشادة بتدابير الاحتياطي الفدرالي.

وقال خلال اجتماع مع خلية مكافحة فيروس كورونا إن قرارات المصرف المركزي "مذهلة".

وأضاف الرئيس الأميركي "ما حصل للتو أمر مذهل"، مؤكدا أنه "سعيد للغاية. لم أتوقع ذلك. وأنا أحب المفاجآت".