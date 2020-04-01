"لوفتهانزا" ستنقل 87 ألف موظف لديها إلى الدوام الجزئي

تتجه شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، لنقل 87 ألفا من موظفيها إلى العمل الجزئي، بفعل التراجع الحاد في أنشطتها التشغيلية حول العالم، مع ارتفاع وتيرة الإجراءات العالمية لوقف تفشي فيروس "كورونا المستجد".

وأوردت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، الأربعاء، نقلا عن متحدث باسم الشركة، أن الموظفين الذين سيتجهون للعمل الجزئي، يشكلون ثلثي موظفيها في كافة أنحاء العالم.

وقال المتحدث، إن القرار المتخذ، سيطبق بأثر رجعي على بعض الموظفين بحسب شركاتهم، اعتبارا من أول مارس/ آذار الماضي، بينما سيطبق علي غالبيتهم اعتبارا من هذا الشهر.

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين بمختلف فئاتهم في شركة لوفتهانزا، نحو 135 ألف موظف، يعملون في كافة خطوط الطيران والشركات المملوكة لها، ببلدان ألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا.

والشهر الماضي، قالت لوفتهانزا إنها تسير ما نسبته 5 بالمئة فقط من إجمالي رحلاتها المجدولة حول العالم، حتى 19 أبريل/ نيسان 2020، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الشركة إلى وجود نحو 700 طائرة على الأرض من إجمالي أسطولها المؤلف من 763 طائرة، وسط تراجع حاد في حركة المسافرين بسبب إجراءات وقيود فرضتها أغلب دول العالم على الرحلات القادمة إليها.

وتواجه شركات الطيران حول العالم أزمة سيولة، دفعت العديد منها للطلب من موظفيها الحصول على إجازات غير مدفوعة لأسابيع قادمة.

وحتى صباح الأربعاء، أصاب الفيروس أكثر من 859 ألف شخص في العالم، توفي منهم ما يزيد على 42 ألفا، فيما تعافى أكثر من 178 ألفا.