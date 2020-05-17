بلومبيرغ: مجموعة الإمارات تدرس إلغاء 30 ألف وظيفة

أفادت تقرير لبلومبيرغ نقلاً عن مصادر مطلعة أن مجموعة شركة طيران الإمارات تعتزم إلغاء نحو 30 ألف وظيفة لتقليص التكاليف بعد أن أوقفت الشركة جميع رحلاتها بسبب وباء كوفيد-19.

وأضاف التقرير أن المجموعة تخطط لتسريح نحو 30 في المئة من موظفيها البالغ عددهم نحو 105 آلاف.

وأشار التقرير إلى أن المجموعة تدرس أيضاً تسريع تقاعد أسطولها من طائرات A380.

ورفض المكتب الإعلامي لمجموعة الإمارات التعليق على ما جاء بالتقرير.

وكانت شركة طيران الإمارات التابعة لمجموعة الإمارات قد أعلنت استئناف رحلاتها إلى 9 وجهات بأوروبا وأمريكا وأستراليا بدءا من 21مايو/ أيار الجاري.

وكان رئيس طيران الإمارات تيم كلارك قد ذكر في وقت سابق في مايو الجاري أنهم يتوقعون أن تكون حركة الطيران "معتدلة" خلال العامين المقبلين.