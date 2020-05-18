استثمار ياباني بمليون دولار في تداول الأصول الرقمية بتركيا

أعلن رجال أعمال يابانيون، اعتزامهم الاستثمار في تركيا بقيمة 6.5 مليون ليرة تركية (قرابة مليون دولار)، في مجال منصات تداول الأصول الرقمية.

وذكر بيان صادر عن منصة تداول الأصول الرقمية (كويندكس-Koindex)، أن المنصة ستبدأ بمزاولة فعالياتها وتقديم خدماتها في تركيا، دون تحديد موعد انطلاق الخدمة.

ونقل البيان عن مسؤول الأسواق الدولية لدى "كويندكس"، أنطوني كنود، قوله إن ارتفاع حجم التعاملات بالعملات الرقمية في تركيا، دفعهم إلى الاستثمار في هذا المجال.

بدورها، قالت دمت زبير أوغلو، مستشارة التطوير والتسويق لدى "كويندكس"، إن أهم ما يميز الأخيرة عن مثيلاتها حول العالم، هي إمكانية التعامل فيها بعملة "كوين توكن - KOIN token" الخاصة بها والتي قام بتطويرها مهندسون أتراك.

وتتيح منصة "كويندكس"، التعامل بأكثر من 80 عملة رقمية وتسمح لمستخدميها تبادلها في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز دقيقة واحدة.