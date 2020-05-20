تركيا تنتج 90% من إجمالي عسل الصنوبر حول العالم

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن تركيا تنتج وحدها 90 % من إجمالي الإنتاج العالمي لعسل الصنوبر.

جاء ذلك في تقرير نشرتها، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للنحل، أشارت فيها إلى أهمية عسل الصنوبر بين باقي أصناف العسل الأخرى.

وأوضح التقرير أن ولاية موغلا، جنوب غربي تركيا، تُشتهر بإنتاج عسل الصنوبر، مبيناً أن المنطقة المطلة على بحر إيجة في تركيا، تنتج أجود أنواع هذا العسل، لكثرة غابات الصنوبر فيها.

وتواصل "الفاو" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التعاون مع تركيا في مجال إنتاج عسل الصنوبر، وذلك بهدف تعزيز إنتاج هذا النوع من العسل حول العالم.

وبحسب بيانات وزارة الزراعة والغابات التركية، فقد وصل إجمالي إنتاج العسل في البلاد، إلى 109 آلاف و330 طناً، خلال العام الماضي.