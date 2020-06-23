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"بيلاروسيا" ترغب في الاستفادة من تجربة المناطق الصناعية التركية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 23.06.2020 15:48
آخر تحديث في 24.06.2020 02:19
بيلاروسيا ترغب في الاستفادة من تجربة المناطق الصناعية التركية

قال سفير بيلاروسيا لدى أنقرة، فيكتور ريباك، إن بلاده ترغب في الاستفادة من التجربة التركية في مجال المناطق الصناعية.

وأضاف في حديثه للأناضول، أن بيلاروسيا تعتزم تأسيس تعاون مع تركيا في مجالات العلوم، والمعرفة، والتكنولوجيا، والصناعة، والنقل والزراعة.

وأشار إلى مواصلتهم البحث أيضاً عن سبل التعاون بين البلدين في مجال الصناعات المشتركة، مضيفاً: "نرغب في الاستفادة من التجربة التركية في مجال المناطق الصناعية."

وفي سياق آخر، قال "ريباك"، إنه وبفضل المبادرة المشتركة بين تركيا وبيلاروسيا، سيتم الوصول إلى أسواق أوروبا الجنوبية، والشرق الأوسط وإفريقيا.

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