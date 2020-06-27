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زوكربيرغ يخسر 7.2 مليار دولار بسبب مقاطعة الإعلانات

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
نشر في 27.06.2020 12:05
آخر تحديث في 27.06.2020 12:12
زوكربيرغ يخسر 7.2 مليار دولار بسبب مقاطعة الإعلانات

كشفت وكالة "بلومبرغ" أن الرئيس التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ خسر أكثر من 7.2 مليار دولار، بعد قرار عدد من الشركات وقف تعاملها مع منصاته مثل "إنستغرام" و"فيسبوك".

وقد تم تسجيل هذه الخسائر بعد قرار شركات "كوكا كولا"، و"يونيليفر"، و"فيريزون"، وشركات أخرى وقف نشر إعلاناتها على "فيسبوك" والمنصات التابعة له مثل "إنستغرام" و"تويتر"، متهمين هذه المنصات الإخبارية والاجتماعية، بعدم اتخاذ إجراءات كافية لإزالة الرسائل والمنشورات ذات الطبيعة العنصرية والمعلومات المضللة.

ووسط عدم الرضا المتزايد عن سياسات شركته، قال زوكربيرغ، يوم الجمعة الماضي، إن إدارة "فيسبوك" لا تعتزم منح أي استثناءات للرسائل التي تنشرها الشخصيات السياسية على منصة "فيسبوك".

وأكد أن "فيسبوك" تعتزم إزالة أي رسائل تدعو إلى العنف.

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