تركيا تتقدم 6 مراتب لتصبح الثامنة عالميا في صادرات الأثاث

ارتقت تركيا ست مراتب في صادرات الأثاث المنزلي، لتحتل المرتبة الثامنة عالميا في 2019، بعد أن كانت في المرتبة الرابعة عشرة عام 2018.

وأفاد مركز الدراسات الصناعية الإيطالي ومقره مدينة ميلانو، السبت، في تقرير حول صناعة الأثاث في العالم، أن تركيا تقدمت ست مراتب لتحتل المرتبة الثامنة عالميا في صادرات الأثاث العام الماضي.

وأوضح التقرير المنشور تحت عنوان " آفاق الأثاث العالمي 2020-2021"، أن قيمة صادرات تركيا من الأثاث المنزلي بلغت 2.9 مليار دولار عام 2019، لتنتقل بذلك من المرتبة الرابعة عشرة عام 2018 إلى الثامنة.

وأضاف أن تركيا ، تفوقت على إسبانيا، الدنمارك، فرنسا، المكسيك، رومانيا، ماليزيا وهولندا.

وبحسب التقرير، سجلت الصين عام 2019، أعلى صادرات أثاث في العالم، بقيمة 53.9 مليار دولار، تليها بولندا بـ11.5 مليار دولار، وألمانيا بـ11.4 مليار دولار ، وفيتنام بـ10.9 مليار دولار.

وحلت إيطاليا خامسة بـ10.8 مليار دولار، تبعتها الولايات المتحدة الأمريكية بـ3.7 مليار دولار ثم كندا في المركز السابع بـ3.7 مليار دولار.

وقال أحمد غولتشه، رئيس اتحاد جمعيات الموبيليا والأثاث في تركيا، إن "عولمة صناعة الأثاث المنزلي في تركيا أصبحت أكثر وضوحًا مع مرور الأيام، وتحصل تركيا على حصة أكبر من السوق العالمية كل عام."

وأضاف: "هدفنا أن نصبح من بين أكبر 5 مصدرين للأثاث في العالم في عام 2023، كان ذلك حلمنا عام 2014 وأصبح ملموسًا بشكل تدريجي".

وتجاوزت قيمة صادرات تركيا من الأثاث المنزلي منذ بداية عام 2014 إلى نهاية 2018، 14.2 مليار دولار أمريكي.

وتعد ولايات اسطنبول وبورصة وأنقرة وقيصري وإزمير، في مقدمة الولايات التركية الرائدة في صناعة الأثاث المنزلي.