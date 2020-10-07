بوينغ: الطلب على الطائرات عالميا سيبلغ 43 ألف وحدة حتى 2039

قالت شركة "بوينغ" عملاق صناعة الطيران الأمريكي، إن الطلب العالمي على الطائرات في الفترة بين 2020 حتى 2039، سيبلغ 43.11 ألف طائرة معظمها من ذوات الممر الواحد.

وذكرت الشركة في تقريرها السنوي حول توقعات سوق صناعة الطائرات عالميا الصادر، مساء الثلاثاء، أن توقعاتها تشير إلى طلب 32.27 ألف طائرة من ذوات الممر الواحد خلال فترة 20 عاما قادمة.

وتراجع الطلب العالمي للشركات على الطائرات خلال العام الجاري، بما فيها ذات الممر الواحد، مع التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وتعليق حركة النقل الجوي في غالبية الاقتصادات.

ومع تضرر حركة السفر عالميا، لجأت شركات الطيران إلى تدابير واسعة النطاق لخفض التكاليف، وهذا يشمل إيقاف آلاف الطائرات، وتسريح مئات الآلاف من الموظفين وإعطاء إجازات بأجر منخفض، وإلغاء طلبيات جديدة.

بينما سيبلغ حجم طلب شركات الطيران على الطائرات ذات البدن العريض (ممرين)، نحو 7480 طائرة خلال السنوات العشرين المقبلة، وفق توقعات "بوينغ".

ونقل التقرير عن "دارين هولست"، نائب رئيس التسويق التجاري في الشركة، قوله إن "صناعة الطيران تواجه اليوم واحدة من أكبر أزماتها على الإطلاق.. ما يعني أن تأثيرات سلبية ستطرأ على الطلبيات الجديدة".

أما الأسطول التجاري حول العالم، فإن توقعات "بوينغ" تشير إلى أن إجمالي أسطول الطائرات التجارية سيصعد إلى 48.4 ألف طائرة بحلول 2039، صعودا من 25.9 ألف طائرة بنهاية 2019.

والولايات المتحدة مالكة أكبر أسطول للطائرات المدنية والتجارية عالميا، تتبعها الصين في المرتبة الثانية، إذ يتوقع التقرير أن تطلب بكين خلال السنوات العشرين المقبلة 8600 طائرة.

والثلاثاء، قالت الرابطة الدولية للنقل الجوي "إياتا"، إن صناعة الطيران العالمية ستخسر 77 مليار دولار خلال النصف الثاني من 2020، ما يعادل 13 مليار دولار شهريا، رغم استئناف الرحلات تدريجيا، وذلك بسبب التداعيات المستمرة لجائحة كورونا.

وأوضحت الرابطة في بيان، أن النقل الجوي سيشهد تعافيا بطيئا مع استمرار القطاع في خسارة السيولة بمعدل متوسط يتراوح من 5 إلى 6 مليارات دولار شهريًا في عام 2021.