وزير المالية التركي: اقتصادنا أصبح ينمو بوتيرة أسرع بمرتين في العقدين الأخيرين

أكد وزير المالية التركي، براءت ألبيرق، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد التركي بات ينمو بشكل أسرع عن وتيرته السابقة خلال العقدين الماضيين، مشيراً إلى تمتع بلاده بالمواصفات الملائمة لبيئة الأعمال والاستثمار.

وقال ألبيرق إن "تركيا تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب في ظل التقدم السريع لمؤشر سهولة ممارسة الأعمال".

ونوه الوزير التركي إلى أن سرعة نمو الاقتصاد التركي تضاعفت 3 مرات في العقدين الأخيرين.

ولفت إلى أن تركيا باتت "قاعدة إنتاج قوية للمستثمرين ومصدر للموارد البشرية المدربة، حيث توفر فرصاً فريدة من خلال موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية".

وأشار إلى أن العديد من الشركات متعددة الجنسيات بدأت بتوجيه إنتاجها من آسيا إلى منطقتنا.