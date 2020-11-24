"بيتكوين" تلامس 19 ألف دولار للمرة الأولى منذ ديسمبر 2017

لامست العملة الافتراضية الأشهر "بيتكوين" حاجز 19 ألف دولار، خلال تعاملات الثلاثاء، لأول مرة منذ تداولات الثلث الأخير من ديسمبر/ كانون أول 2017.

ويعزو مطلعون أسباب الارتفاع إلى عودة السيولة للاستثمارات عالية المخاطرة، بعيدا عن الملاذات الآمنة كالذهب الذي سجل اليوم أدنى مستوياته في أربعة شهور.

وبلغ سعر وحدة بيتكوين منتصف جلسة الثلاثاء، 19.021 ألف دولار، صعودا من التعاملات المسائية الإثنين، البالغة 18.6 ألف دولار.

ويبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة الافتراضية الأشهر، في السوق العالمية حتى منتصف جلسة الثلاثاء، 18.552 مليون وحدة، من أصل 21 مليونا، إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.

وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى اليوم 351 مليار دولار أمريكي، بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.

وكانت "بيتكوين" سجلت أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة سوقية 19.7 ألف دولار للوحدة الواحدة بنهاية 2017، بدأت بعدها رحلة هبوط حادة ووصلت إلى 3500 دولارا مطلع العام الماضي.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.