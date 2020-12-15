هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا تتصدر الاستثمارات الأجنبية في تركيا

استقطبت تركيا استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 165 مليار دولار منذ 2003، في عدة مجالات منها الطاقة والصناعة والتمويل والتعدين؛ في وقت استحوذت هولندا والولايات المتحدة وبريطانيا على ثلث هذه الاستثمارات.

وعززت تركيا موقعها كدولة جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية من مختلف مناطق العالم، بفضل الإمكانات والفرص التي تقدمها للمستثمرين على المدى البعيد، إضافة إلى أهميتها الجغرافية والسياسية.

جذبت تركيا استثمارات أجنبية ضخمة في مختلف القطاعات، وكانت على رأس الدول التي يفضلها المستثمرون لقربها من أسواق أوروبا والشرق الأوسط.

طبقاً لمعلومات جمعتها وكالة الأناضول من معطيات البنك المركزي التركي، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي نفذها مستثمرون من خارج تركيا بلغ 164.6 مليار دولار خلال 18 عاماً.

وشهد عام 2007 أكبر استثمارات أجنبية مباشرة في تاريخ البلاد، وبلغت 19.1 مليار دولار.

تعد أوروبا المصدر الأكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا، بحصة تصل إلى 73 بالمئة من إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وبلغ حجم الاستثمارات الأوروبية خلال 18 عاماً الأخيرة 120.1 مليار دولار في حين بلغت الاستثمارات الآسيوية 29 مليار والأمريكية 14.3 مليار دولار.

كانت هولندا الدولة الأكثر استثماراً في تركيا خلال 2004 و2006 و2007 و2014 و2016 و2017؛ وبلغت استثماراتها العام الماضي 1.2 مليار دولار، و396 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى 2020.

الولايات المتحدة هي ثاني أكثر دولة استثماراً في تركيا بعد هولندا؛ إذ بلغت استثماراتها في البلاد خلال 18 عاماً الأخيرة 12.9 مليار دولار في عدة مجالات أبرزها التمويل والتكنولوجيا.

وعلى مدار الأعوام 2007 و2011 و2015 و2020 كانت الولايات المتحدة ضمن قائمة أكثر 5 دول استثماراً في تركيا؛ وبلغت نسبة استثماراتها 7.8 في المئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

أما ثالث أكثر دولة استثماراً في تركيا فهي بريطانيا؛ بإجمالي 11.6 مليار دولار خلال الفترة؛ كما كانت أكثر الدول استثماراً في تركيا عام 2012 بقيمة 2 مليار دولار.

وتتركز أكثر استثماراتها في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والسياحة والتمويل والاتصالات.

وكانت ضمن أكثر 5 دول استثماراً في تركيا 11 مرة خلال 18 عاماً؛ فيما بلغت نسبة استثمارات بريطانيا في تركيا 7.1 بالمئة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.

زادت النمسا من استثماراتها في تركيا بعد عام 2006 وعلى مدار الأعوام 2009 و2010 و2011، كانت على رأس قائمة الدول الأكثر استثماراً في تركيا.

وتركزت معظم الاستثمارات النمساوية في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والطاقة؛ وبلغ حجم استثماراتها مليار دولار عام 2009، و1.6 مليار دولار عام 2010، و2.4 مليار دولار عام 2011.

وخلال الـ18 عاماً الأخيرة بلغ حجم الاستثمارات النمساوية في تركيا 10.6 مليارات دولار واحتلت المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر استثماراً في تركيا.

ألمانيا زادت من استثماراتها في تركيا كثيراً خلال 18عاماً الأخيرة، وفضل المستثمرون الألمان تركيا لتكون مركزاً إقليمياً لاستثماراتهم في مجالات كثيرة أهمها صناعة السيارات والطاقة والبتروكيماويات.

وقامت ألمانيا باستثمارات بلغت قيمتها 10.1 مليار دولار خلال الـ18عاماً الأخيرة وكانت بالمرتبة الخامسة بقائمة أكثر الدول استثماراً في تركيا.

فيما بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في تركيا خلال الـ18 عاماً الأخيرة 11.4 مليار دولار؛ وكانت أعوام 2005 و2006 و2008 أكثر الأعوام التي شهدت استثمارات خليجية في تركيا.

وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى بين دول الخليج في الاستثمارات بتركيا، باستثمارات بلغ حجمها 4.3 مليارات دولار، وتأتي قطر في المرتبة الثانية باستثمارات 2.7 مليار دولار.

وفي المرتبة الثالثة تأتي المملكة العربية السعودية بـ2 مليار دولار، ثم الكويت في المرتبة الرابعة بـ1.9 مليار دولار.