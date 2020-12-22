تركيا تستخرج كميات من الذهب بقيمة 6 مليارات دولار

أعلنت تركيا اكتشاف كميات كبيرة من الذهب يقدر سعرها بنحو 6 مليارات دولار.

وفي حديث للأناضول أكد مدير تعاونيات الائتمان الزراعي التركية رئيس مجلس إدارة "غوبراطاش"(Gürbetaş) فخر الدين بويراز، أنّ كميات الذهب، اكتشفت في منجم للذهب بقضاء سوغوت بولاية بيلاجيك (شمال غرب).

وأشار بويراز إلى أن متوسط كثافة الذهب في الطن الواحد من الأتربة عالميا يراوح بين 2-3%، أما منجم سوغت فتصل نسبة الذهب في الطن الواحد من الأتربة إلى 8.6 %، وبعض المناطق ترتفع النسبة إلى ما بين 12-14 %.

وقال بويراز: "عمليات التنقيب تثبت ذلك، وهذا مؤشر لانخفاض تكاليف استخراج الذهب من هذا المنجم".

وأكد بويراز أنّ شركة "غوبراطاش للتعدين" التركية، ستتولى عملية استخراج الذهب من المنجم، قائلا: "قيمة الذهب المكتشف اليوم تقدر بـ6 مليارات دولار، إلا أنّ مساهمتها في الاقتصاد ستكون أكبر من هذا بكثير".

وأشار إلى أنهم وضعوا خطة لسنتين، من أجل بدء إسهام هذا المعدن الثمين في الاقتصاد التركي.

تجدر الإشارة إلى أنّ شركة "كوزا للذهب" ربحت عام 2008 مناقصة للتنقيب في المنجم، لكن تم توقيف أعمالها، بسبب عجزها عن تأدية التزاماتها، وأقر القضاء في ديسمبر/كانون الأول 2019، تولي غوربا طاش، أعمال التنقيب، وأسست بدورها شركة "غوربا طاش للتعدين".