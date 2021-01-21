تركيا تقفز للمرتبة الـ6 في مبيعات السيارات أوروبيا

قفزت تركيا من المرتبة 9 إلى 6 في قائمة مبيعات السيارات في أوروبا 2020، حيث زادت مبيعاتها 57.5 بالمئة في العام الماضي مقارنة مع 2019.

ووفقا للبيانات المتاحة من رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA)، حققت مبيعات السيارات في تركيا زيادة بنسبة 57.5 بالمئة مقارنة مع 2019، وبلغت صادراتها 610 آلاف و109 مركبة.

وأظهرت البيانات تضرر العديد من القطاعات في أوروبا من جائحة كورونا ولا سيما قطاع السيارات الذي تراجعت مبيعاته 24.3 بالمئة، من 15 مليونا و805 ألفا و658 إلى 11 مليونا و961 ألفا و182 مركبة.

وأضافت أن جميع أسواق السيارات في أوروبا تراجعت في 2020، باستثناء تركيا التي حققت زيادة بنسبة 57.5 بالمئة.

وبحسب البيانات، تراجعت مبيعات السيارات في كرواتيا 42.8 بالمئة، تلتها بلغاريا 36.8 بالمئة، ثم البرتغال 35 بالمئة.

فيما تراجعت المبيعات في ألمانيا 19.1 بالمئة، و25.5 بالمئة في فرنسا، و29.7 بالمئة في بريطانيا، و27.9 بالمئة في إيطاليا، و18.8 بالمئة في التشيك.

يشار أن قطاع السيارات الذي يعد أحد أهم قطاعات التصدير في تركيا، حقق أرقامًا قياسية بصادرات إلى 118 بلدا، بقيمة تجاوزت 25 مليار دولار، 2020.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول من اتحاد مصنعي السيارات في ولاية بورصة (شمال غربي تركيا)، بلغت صادرات قطاع صناعة السيارات، 25 مليارا و548 مليونا 468 ألف دولار خلال 2020، ليحتل القطاع بذلك المرتبة الأولى في صادرات البلاد.