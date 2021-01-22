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أردوغان: سنجعل من تركيا لاعبا مهما في النظام العالمي الجديد

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 22.01.2021 21:51
آخر تحديث في 23.01.2021 03:02
أردوغان خلال لقائه وفدا من اتحاد رجال الأعمال الشباب التركي، في مدينة إسطنبول الأناضول أردوغان خلال لقائه وفدا من "اتحاد رجال الأعمال الشباب التركي"، في مدينة إسطنبول (الأناضول)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أنقرة ستصبح لاعبا مهما في النظام العالمي الجديد، بفضل الحملات والخطوات التي ستتخذها في القطاع الاقتصادي.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي، الجمعة، خلال لقائه وفدا من "اتحاد رجال الأعمال الشباب التركي"، في مدينة إسطنبول.

وأضاف أنه "رغم الصعوبات والمشاكل التي خلفها وباء كورونا، إلا أنه فتح نوافذ نحو فرص جديدة أمام عالم الأعمال".

وأردف أن "الشركات التركية تتميز عن منافسيها بجودة منتجاتها وأسعارها التنافسية ومصداقيتها".

وأشار إلى أن بلاده ستعلن قريبًا حزمة إصلاحات شاملة.

وجدد أردوغان رفضه القاطع لسياسات الفائدة المرتفعة مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق نمو حقيقي في ظل أسعار الفائدة المرتفعة .

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