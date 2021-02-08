صادرات بورصة التركية تتجاوز مليار دولار في يناير

حققت صادرت مدينة بورصة التركية، عائدات بقيمة تجاوزت مليار و142 مليون دولار، خلال الشهر الأول من العام الجاري 2021.

وحسب معلومات جمعتها الأناضول من "مجلس المصدرين الأتراك"، الاثنين، بلغت قيمة صادرات بورصة (شمال)، خلال يناير/ كانون الثاني 2021، مليار 142 مليون و278 ألف دولار.

وجاءت صادرات السيارات في المرتبة الأولى بقيمة بلغت 556 مليون و765 ألف دولار.

تلتها صادرت الملابس الجاهزة في المرتبة الثانية بمبلغ 124 مليون دولار و72 ألف دولار.

وحقق قطاع المنسوجات والمواد الخام الذي احتل المرتبة الثالثة مبلغ 88 مليوناً و423 ألف دولار.

وبحسب بيانات المجلس وصلت صادرات المدينة إلى 158 بلداً، جاءت ألمانيا على رأسهم بقيمة 164 مليونا و997 ألف دولار، محققة زيادة بنسبة 7.4 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من 2020.

وبلغت الصادرات إلى فرنسا وإيطاليا 249 مليون و483 ألف دولار حسب الترتيب.

وشكلت الصادرات إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا في يناير 36.28 بالمئة من إجمالي صادرات مدينة بورصة.

كما أشارت البيانات إلى زيادة كبيرة في حجم المبيعات إلى الولايات المتحدة الأمريكية والغابون وغانا.