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اقتصاد بريطانيا ينكمش 9.9% في أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 12.02.2021 16:18
اقتصاد بريطانيا ينكمش 9.9% في أكبر انخفاض سنوي على الإطلاق

عانى الاقتصاد البريطاني من أكبر انخفاض له على الإطلاق العام الماضي حيث أغلقت جائحة فيروس كورونا المتاجر والمطاعم ودمرت صناعة السفر.

لكن حتى مع إعلان مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 9.9٪ في عام 2020، كانت هناك دلائل على انتعاش. توسع الاقتصاد بنسبة 1٪ في الربع الرابع، وهو الربع الثاني على التوالي من النمو.

قال آندي هالدين، كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، إن التطعيم السريع للناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة من شأنه أن يخفف من قيود كوفيد-19 ويطلق العنان للانتعاش الاقتصادي.

كتب هالدين في صحيفة ديلي ميل: "هناك ركن حاسم على وشك التحول للاقتصاد أيضًا، مع وجود كميات هائلة من الطاقة المالية المكبوتة في انتظار الإفراج عنها، مثل السوستة الحلزونية".

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