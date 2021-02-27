أردوغان يشهد افتتاح نفق وسط تركيا طوله 2 كلم

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، عبر اتصال مرئي، في افتتاح نفق بطول ألفين و71 مترا، بين العاصمة أنقرة، وولاية جانقيري (وسط).

وقال أردوغان في كلمة خلال مراسم الافتتاح، إن النفق يربط بين منطقتي "قزلجا حمام" في أنقرة، و"تشركيش" في جانقيري.

وأوضح أن المكان الذي تم فيه إنشاء النفق، يتميز بارتفاعه الكبير عن مستوى سطح البحر، وطرقاته المتعرجة، الأمر الذي كان يشكل صعوبة في النقل.

وأضاف أن النفق سيساهم في تقصير المدة اللازمة للسفر بين المنطقتين، وزيادة رفاهية المسافرين.

ولفت أن مشروع النفق والطرق المتصلة به سيوفر نحو 7.5 ملايين ليرة سنوياً".

وأردف أن طول النفق مع الطرق المتصلة به يبلغ 3.6 كلم، معربا عن أمله في أن يحمل المشروع الخير لأهالي المنطقة وعموم البلاد، ومتقدما بالشكر لكل من ساهم في إنجازه.

وأشار إلى أهمية مشاريع النقل التي تم إنجازها في السنوات الـ18 الأخيرة، بشتى أنواعها من بري وبحري وجوي وسكك حديدية.