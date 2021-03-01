من بين دول قليلة.. اقتصاد تركيا ينمو 1.8% خلال 2020

حقق الاقتصاد التركي نموا قدره 5.9 بالمئة خلال الربع الأخير 2020،، و1.8 بالمئة نموا سنويا رغم جائحة كورونا.

جاء ذلك وفق معطيات كشفت عنها هيئة الإحصاء التركية، الاثنين.

وأوضحت المعطيات أن حصة الفرد الواحد من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المنصرم بلغت 60 ألفا و537 ليرة تركية (ما يعادل 8 آلاف و599 دولارا).

وتوقعت استطلاعات سابقة تحقيق الاقتصاد التركي خلال العام الماضي نموا بمقدار 2.2 بالمئة، وفي الربع الأخير 7 بالمئة.

وعلق وزير المالية والخزانة التركي، لطفي ألوان، على إعلان النمو قائلاً: " تركيا واحدة من الدولة القليلة التي حقق اقتصادها نموا خلال عام 2020 رغم أزمة جائحة كورونا".

وأكد ألوان أن استقرار الأسعار سيكون أولويتهم الأساسية في العام 2021.