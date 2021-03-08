مشروع ربط كهربائي بين إسرائيل واليونان وقبرص الرومية

تُوقع إسرائيل واليونان وقبرص الرومية، الإثنين، مذكرة تفاهم، لتنفيذ مشروع ربط شبكات الكهرباء للدول الثلاث، عبر كوابل بحرية.

ويُطلق على المشروع اسم "EuroAsia Interconnector" ويمتد من مدينة الخضيرة في إسرائيل، عن طريق البحر، إلى قبرص الرومية، ومنها أيضا عبر البحر، إلى جزيرة كريت باليونان.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس سيغادر، الإثنين، إلى قبرص الرومية، حيث يجري التوقيع على مذكرة التفاهم.

واستنادا إلى الموقع الإلكتروني للمشروع فإن طول خط الربط الكهربائي الأوروبي الآسيوي سيبلغ 1208 كيلومترات، وستكون أدنى نقطة له 3000 متر تحت مستوى سطح البحر.

وأشار إلى أن طول الخط ما بين إسرائيل وقبرص الرومية يبلغ 310 كيلومترات، في حين أن الخط ما بين قبرص الرومية واليونان يبلغ 898 كيلومترات .

وقال: "ستقوم EuroAsia Interconnector Limited ، بصفتها المروج والمطور الرسمي للمشروع، بتمويل بناء الربط الكهربائي بين إسرائيل وقبرص الرومية واليونان بسعة نقل أولية تبلغ 1000 ميجاوات، بتكلفة مالية للمرحلة الأولى تقدر بنحو 2.5 مليار يورو".

ولفت إلى أن الشروع في المرحلة الأولى من المشروع سيتم في ديسمبر/كانون الأول 2023.