مجموعة "صابانجي" التركية تعتمد العمل عن بعد بشكل دائم

من المقرر أن تجعل شركات مجموعة "صابانجي القابضة" التركية، نظام العمل عن بُعد دائماً في فترة انتشار جائحة كوفيد-19، مع خطة شاملة تغطي نفقات الموظفين الإضافية التي يتكبدونها بسبب العمل من المنزل.

ووفقاً لخطة عمل الشركة القابضة، من المتوقع أن يعمل حوالي 75% من الإداريين والموظفين العاملين في شركات مجموعة "صابانجي" عن بُعد إما بشكل دائم أو على الأقل لجزء من الوقت.

وتتكون الخطة التي وضعت من أجل "التكيف مع مستقبل الأعمال" من 1500 بند، وهي تحاكي أحد الموضوعات الرئيسية الخمسة التي تركز عليها المجموعة ضمن نطاق استراتيجيتها للأعوام 2021-2025.

وتشمل الخطة جميع الشركات داخل المجموعة، وسيتم تنفيذها تحت 7 عناوين رئيسية هي: العمل عن بعد والصحة العقلية والبدنية، والقوى العاملة المرنة والأداء العالي، وإدارة المواهب والمهارات، والقيادة المستقبلية، والتنظيم الموجه نحو الهدف والثقافة، والرقمية. وسيتم تحت هذه العناوين إنشاء خرائط طريق منفصلة لكل شركة.

وفي معرض تعليقه على الخطة، أشار "جينك ألبر" الرئيس التنفيذي لمجموعة "صابانجي" إلى أن "التكيف مع مستقبل الأعمال" هو أحد النقاط المحورية الخمسة لاستراتيجية المجموعة للأعوام 2021-2025 وقال:"لقد غيّر التحول في الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة طريقتنا في أداء الأعمال تماماً".

وأضاف: "في عالم اليوم حيث تتسارع التطورات التكنولوجية، لا يمكننا تنظيم خطوط أعمالنا وقوتنا العاملة ومجالات أعمالنا وفقاً لقواعد العالم القديم. ومجموعتنا تتابع هذا التحول منذ فترة طويلة" مشيراً إلى أنهم سعداء بأن مجموعتهم القابضة كانت دائماً رائدةً في تركيا أثناء هذه التحولات.

يذكر أن مجموعة "صابانجي" بدأت العمل عن بُعد منذ عامين، وأصبحت هذه الممارسة أكثر شيوعاً خلال الوباء.

وسيتم بحسب خطة المجموعة تنفيذ عدد من المبادرات التي يمكن لموظفيها الاستفادة منها بما في ذلك مشاركة المرافق بين شركات المجموعة، وساعات العمل المرنة التي يحددها الموظفون إلى جانب المزيد من خيارات العمل الحر أو العمل بدوام جزئي. كما سيتم تنفيذ نموذج "قوى عاملة" استراتيجي يعتمد على تطبيقات تحليل البيانات المتقدمة واحتياجات المجموعة المستقبلية في جميع شركاتها.

خطة دعم الموظفين:

مع التحول إلى العمل من المنزل، انخفضت نفقات الشركات لكن الموظفين باتوا ينفقون المزيد في نظام العمل عن بعد. لذلك وفرت المجموعة خطة لتقديم آليات دعم مختلفة لموظفيها في الفترة القادمة، وستقوم بتغطية النفقات الثابتة مثل الإنترنت والمواد الغذائية والإلكترونيات اللازمة للعمل بالإضافة إلى المزيد من الاحتياجات المريحة، كدفع تكاليف مكاتب وكراسي الموظفين. بالإضافة إلى ذلك، ستستمر أنظمة الدعم مثل "تطبيقات دعم الحياة الخاصة بالعمل" الذي يوفر ساعات خالية من الاجتماعات، وقواعد للاتصال وما شابه، فضلاً عن "تدريبات العمل عن بعد".

وسيتم إثراء برامج دعم الموظفين التي تغطي جميع الموظفين بحزم إضافية لدعم الصحة البدنية والنفسية والعقلية. وتخطط المجموعة لتقديم دعم واسع لعدد من المشكلات، بما في ذلك القلق وإدارة الإجهاد والعلاقات بين الوالدين والأطفال. كما ستقدم للموظفين وعائلاتهم الدعم الرياضي واللياقة البدنية والنظام الغذائي بالإضافة إلى الاستشارات عبر الإنترنت.

وسيتم إعادة النظر في إعدادات المكاتب التقليدية بما يتماشى مع نماذج العمل الجديدة. ومن خلال نهج قائم على الاستدامة، سيكون من أولويات "صابانجي" إنشاء مساحات عمل أكثر اخضراراً وذكاءً وخالية من العوائق وتعمل على تقليل انبعاثات الكربون. كما سيتم إعادة تصميم المكاتب ببنية تحتية تكنولوجية تجعلها أكثر مرونة ويسهل الوصول إليها من قبل الجميع داخل المكتب وخارجه، وهي مصممة لتعزيز التعاون.

ومن أجل الاستجابة لمجموعة واسعة من الاحتياجات التنموية، تم تصميم البرامج التي يسهل الوصول إليها والتي يتوفر معظمها عبر الإنترنت، مع إمكانية تحديثها باستمرار. وستبقى هذه البرامج متاحةً لجميع الموظفين كما هي اليوم. كذلك يمكن لأفراد عائلة الموظفين الاستفادة من بعضها.