تركيا.. صادرات التعدين تنمو بنسبة 30% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2021

بلغت قيمة صادرات قطاع التعدين في تركيا، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مليارا و215 مليون دولار، محققة زيادة بنسبة 29.9 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب معطيات جمعتها الأناضول من جمعية المصدرين الأتراك (TIM)، الجمعة، بلغت قيمة صادرات قطاع التعدين في مارس/آذار الماضي 446 مليونا و771 ألف دولار.

وأشارت المعطيات إلى أن صادرات التعدين في مارس الماضي زادت بنسبة 37.9 بالمئة مقارنة مع مارس 2020، وكانت حينها 323 مليون و949 ألف دولار.

وأظهرت البيانات أن قيمة صادرات التعدين على أساس سنوي بلغت 4 مليارات و550 مليون دولار، كما أن حصة قطاع التعدين من إجمالي صادرات تركيا في مارس بلغت 2.6 بالمئة.

واحتلت العاصمة أنقرة المرتبة الأولى من بين باقي الولايات في حجم صادرات التعدين التي بلغت 104 ملايين و844 ألف دولار، تلتها إسطنبول بـ103 ملايين و754 ألف دولار، ثم أنطاليا بـ27 مليون و82 ألف دولار.

وبلغت قيمة صادرات التعدين للصين خلال مارس الماضي، 123 مليونا و859 ألف دولار، تلتها الولايات المتحدة بـ52 مليونا و460 ألف دولار، ثم إسبانيا بـ23 مليونا و973 ألف دولار، وبلجيكا بـ23 مليونا و573 ألف دولار.