صادرات تركيا إلى الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً

سجلت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة رقماً قياسياً في الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 36 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وحسب معلومات أوردتها وكالة الأناضول نقلاً عن معطيات لوزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك، بلغت قيمة إجمالي الصادرات التركية في الربع الأول من العام 50 مليار دولار، مسجلة زيادة 17.3 بالمئة.

ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة خلال هذه الفترة إلى مليارين و705 ملايين و435 ألف دولار، بنسبة زيادة 36 بالمئة، محطمة رقماً قياسياً على صعيد الربع السنوي الأول.

وازدادت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة في مارس/ آذار الماضي بمعدل 56.3 بالمئة، متجاوزة حاجز المليار دولار.

كما صعدت الولايات المتحدة للمرة الأولى بذلك إلى المركز الثالث في قائمة الدول المستوردة للمنتجات التركية في الربع الأول من العام، حيث كانت في المرتبة الرابعة والمرتبة الخامسة في نفس الفترة من 2020 و2019 على التوالي.

وجاء قطاع صناعة السيارات في مقدمة قطاعات التصدير التركية إلى الولايات المتحدة، بواقع 308.3 ملايين دولار، مسجلا زيادة بمعدل 16.2 بالمئة، يليه مجال صناعة السجاد بـ284 مليون دولار، ثم الصناعات الدفاعية والطيران بـ280.2 مليون دولار.