47.7 مليار دولار خسائر متوقعة لصناعة الطيران في 2021

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، خسارة صناعة الطيران العالمية بقيمة 47.7 مليار دولار لعام 2021، انخفاضا من 126.4 مليار في 2020، جراء استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وقال الاتحاد في تقرير أصدره الأربعاء، إن "الأزمة أطول وأعمق مما كان متوقعا".

وجاء في التقرير: "سيتم تقليل الخسائر (في 2021) قياسا على عام 2020، لكن آلام الأزمة تزداد".

ورصد التقرير "تفاؤلا في الأسواق المحلية، حيث تظهر مرونة الطيران المميزة من خلال الانتعاش في الأسواق دون قيود السفر الداخلية".

وتأتي هذه الخسارة المتوقعة رغم تقديرات بسفر 2.4 مليار شخص جوا حول العالم هذا العام، ما سيجعل شركات الطيران تنفق 81 مليار دولار أخرى من السيولة النقدية لديها، وفقا للتقرير.

وقال: "لم تقدم معظم الحكومات حتى الآن مؤشرات واضحة عن المعايير التي ستستخدمها لمنح الناس حرية السفر بأمان".

وأشار التقرير إلى أن جزءا كبيرا من مساهمة قطاع الطيران، البالغ 3.5 تريليونات دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي و88 مليون وظيفة يدعمها، معرض للخطر.

وأظهر أن تدابير الإغاثة الحكومية وخطط الاقتراض زادت ديون قطاع الطيران بمقدار 220 مليار دولار، لتصل إلى 651 مليار دولار.

وحسب البيانات، ظلت حركة الركاب الدولية منخفضة بنسبة 86.6 بالمئة عن مستويات ما قبل الأزمة، خلال الشهرين الأولين من عام 2021.

ورجح التقرير أن يصل إجمالي إيرادات صناعة الطيران إلى 458 مليار دولار خلال العام الحالي، ما يمثل 55 بالمئة فقط من مبلغ 838 مليار دولار المحقق خلال 2019.