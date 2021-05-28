سفير أنقرة لدى بغداد: رجال الأعمال الأتراك مستعدون لزيادة استثماراتهم بالعراق

قال السفير التركي لدى بغداد علي رضا غوناي، الجمعة، إن رجال الأعمال الأتراك في العراق مستعدون لزيادة استثماراتهم هناك.

وأضاف في حديث لوكالة الأناضول، أنه عقد لقاء مع ممثلي 60 شركة تركية ناشطة في العراق، في مبنى السفارة ببغداد، تناولوا خلاله العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأوضح أن رجال الأعمال الأتراك أطلعوه على المشاكل التي تعترضهم في العراق، وقدموا مقترحات لحلها.

وأشار إلى توافق وجهات النظر بينه وبين رجال الأعمال بخصوص أن زيادة المشاريع الاستثمارية التركية في العراق ستساهم في نمو هذا البلد.

وأعرب عن استعداد رجال الأعمال لزيادة استثماراتهم في العراق، مشيرا إلى أنه سيواصل عقد لقاءات مع ممثلي الشركات التركية هناك.

ويتجاوز حجم التبادل التجاري بين أنقرة وبغداد 20 مليار دولار سنويا، بحسب تصريح سابق للسفير التركي.