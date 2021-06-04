"غتير" التركية تضاعف رأسمالها الاستثماري 3 مرات منذ تأسيسها بفضل ازدهار خدماتها

حظيت شركة "غتير" التركية للتوصيل السريع والبقالة بمبلغ 555 مليون دولار في جولة التمويل الأخيرة، لتضاعف بذلك قيمتها 3 مرات منذ تأسيسها وصولاً إلى أكثر من 7.5 مليار دولار منذ مارس/آذار، وجاء نجاحها هذا كجزء من طفرة استثمارية في القطاع الملتهب وفقاً لما أعلنته الشركة يوم الجمعة.

وتخطط الشركة الناشئة التي تتخذ من إسطنبول مقراً لها في مزيد من التوسع خارج تركيا بعد أن أطلقت تواجدها خارج البلاد في يناير/كانون الثاني لأول مرة. وهي تستعد لاستثمار العائدات في فروع جديدة لها في باريس وبرلين هذا الشهر بعد طرحها في لندن وأمستردام، مع العديد من المدن في الولايات المتحدة التي ستتبعها في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وكانت الشركة قد جمعت 428 مليون دولار للتوسع الدولي في جولتي تمويل يناير/كانون الثاني ومارس/آذار. وبذلك تكون الشركة قد جمعت حتى الآن ما يقرب من مليار دولار في هذا العام.

وبنجاحها هذا تثبت الشركة مجدداً أنها تستحق أكثر من تطبيقات توصيل الطعام المعتمدة لديها حالياً مثل "دليفيرو" و"غروب هوب" بالإضافة إلى متاجر السوبر ماركت البريطانية "دبليو إم موريسون" و"ماركس آند سبينسر".

وكانت شركة "غتير" التركية التي تأسست عام 2015، ابتكرت فئة توصيل مدتها 10 دقائق للعملاء الذين يطلبون عن طريق التطبيق على الهاتف الذكي، مع انتشار مكثف لموظفيها الذين يستخدمون الدراجات النارية لتلبية الطلبات من مستودعات الأحياء التي تخزن البقالة الأساسية.

وبسبب نجاح الفكرة انتشر المقلدون لها مثل شركة "فلينك" الألمانية التي تأسست قبل 6 أشهر فقط، وجمعت 240 مليون دولار من المستثمرين يوم الجمعة وأعلنت عن شراكة استراتيجية مع مجموعة سوبر ماركت "ريو".