"موديز": لا تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا

لم تجرِ وكالة "موديز" الدولية التصنيف الائتماني أي تحديث على تصنيفها الائتماني لتركيا، ونظرتها المستقبلية لاقتصادها.

ونشرت الوكالة الدولية، الجمعة، بيانا على موقعها الإلكتروني الرسمي، أوضحت فيه أنه لا تحديث على التصنيف الائتماني لتركيا، ولا على النظرة المستقبلية لاقتصادها.

وذكرت أنها كانت قد أعلنت من قبل أن يوم الجمعة 4 يونيو/حزيران الجاري سيكون موعدًا لتحديث التصنيف بشأن تركيا، موضحة أنه لم يطرأ أي تحديث على تصنيفها.

وأشارت إلى أن إعطاء تواريخ مسبقة بشأن تحديث التصنيف الائتماني لأي اقتصاد، والنظرة المستقبلية له قبل التقييمات السنوية، لا يعني بالضرورة إجراء التحديث بشكل قاطع.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، كانت الوكالة نفسها قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا من "بي1" إلى "بي2"، مع نظرة مستقبلية "سلبية".