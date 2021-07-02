انتعاش نشاط المصانع التركية بالتزامن مع انتعاش الاقتصاد في أوروبا

أظهرت بيانات غرفة صناعة إسطنبول يوم الخميس أن نشاط المصانع في تركيا انتعش في يونيو/حزيران بعد أن انخفض قبل شهر إلى ما دون العتبة للمرة الأولى منذ عام.

وجاء في البيانات أن مؤشر "PMI" الذي يفصل بين التوسع والانكماش بلغ مستوى 51.3 في شهر يونيو/حزيران بعد أن كان 49.3 في شهر مايو/أيار.

وقال التقرير إن تخفيف تركيا للقيود المفروضة بسبب كوفيد-19 أثبت أنه فعال في عودة الصناعة التحويلية إلى منطقة النمو في الربع الثاني. وأن كلاً من الإنتاج والطلبات الجديدة ارتفعت خلال يونيو/حزيران.

كما توسعت الأعمال الجديدة المتعلقة بالخارج بأسرع وتيرة منذ يناير/كانون الثاني، في حين زاد معدل خلق الوظائف أيضاً وفقاً للتقرير الذي أظهر أن بعض الشركات أبلغت عن صعوبات في تأمين المواد الخام، واستمرت مخزونات المشتريات في الانخفاض، بالرغم من العودة إلى النمو في شراء المدخلات.

وكانت تركيا قد رفعت جميع القيود الاجتماعية تقريباً في مارس/آذار، لكنها تراجعت في أبريل/نيسان عندما تجاوزت حالات الإصابة اليومية بالوباء 60 ألفاً مما دفع الحكومة إلى فرض أقصى درجات الإغلاق من نهاية أبريل/نيسان إلى 17 مايو/أيار عندما بدأت مرة أخرى في تخفيف الإجراءات تدريجياً.

أما المرحلة الأخيرة من عملية عودة الحياة الطبيعية التدريجية في البلاد فقد بدأت يوم الخميس برفع حظر التجول والإغلاق وكذلك افتتاح جميع الأماكن والشركات دون قيود.

وقال "أندرو هاركر" مدير الاستشارات في مركز "IHS Markit" الاقتصادي الأمريكي البريطاني المشترك: "تمكن قطاع التصنيع التركي من العودة إلى منطقة النمو في يونيو/حزيران بفضل الانخفاض السريع في حالات كوفيد-19 وتخفيف القيود والحظر. ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه التصاعدي لهذا القطاع في الأشهر المقبلة". مشدداً على أن النمو كان يمكن أن يكون أقوى لولا التحديات المستمرة في توريد المواد الخام.

سباقات المصانع الأوروبية:

في غضون ذلك، واصلت المصانع الأوروبية تكثيف انتعاشها بعد الإغلاق في يونيو/حزيران، لكن الشركات المصنعة الآسيوية شهدت ضعف الزخم وسط ارتفاع تكاليف المدخلات وإعادة فرض القيود لمكافحة موجة جديدة من الإصابات بالفيروس المستجد، حسبما أظهرت استطلاعات يوم الخميس.

وكان نشاط التصنيع في منطقة اليورو توسع بأعلى وتيرة على الإطلاق الشهر الماضي، في حين زادت المصانع البريطانية من انتعاشها بعد الإغلاق وبدأت موجة توظيف جديدة.

كما سجل التصنيع في التشيك وبولندا نشاطاً قياسياً للشهر الثاني على التوالي حيث ارتفعت الطلبات وانفتحت الاقتصادات مرة أخرى.

لكن نشاط التصنيع نما بوتيرة أبطأ في الصين واليابان مع ارتفاع أسعار المواد الخام، بينما تقلص النشاط في فيتنام وماليزيا والهند، حيث فرضت الحكومات قيوداً أكثر صرامة لاحتواء تفشي الفيروس.

وأدى النقص في حاويات الشحن وسلاسل التوريد التي تأثرت بشكل كبير بالوباء العالمي إلى جعلها سوقاً للمصانع المحتاجة إليها.