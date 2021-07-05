خطة عمل تركية لتحقيق "مصالحة خضراء" مع البيئة

قال رئيس اتحاد المصدرين الأتراك إسماعيل غوله، إن تركيا اتخذت خطوات مهمة في إطار تنفيذ "الاتفاقية الخضراء" للاتحاد الأوروبي، الهادفة لتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وفي حديثه للأناضول، الاثنين، أضاف غوله أن بلاده تعمل على تحقيق التحول الأخضر، من خلال تشكيل اللجان بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصلة.

وتضع "الاتفاقية الخضراء" الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح لخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بنسبة 30 بالمائة في العقد المقبل مقارنة بمستويات الانبعاثات 1990.

وأوضح غوله أن قضية النفايات هي أحد أكثر القضايا العالمية التي يجب التحرك لحلها بشكل جماعي.

وتابع: "يجب علينا حماية عالمنا ومياهنا ومساحاتنا الخضراء"، مؤكدا ضرورة خفض مستوى مخلفات عمليات الإنتاج والتصنيع إلى المستوى "صفر".

وأشار غوله إلى ضرورة تضافر الجهود الحكومية والشعبية، بالإضافة إلى أهمية الإشراك الفاعل لمنظمات المجتمع المدني، لخفض انبعاثات الكربون.

ولفت إلى أن أجنحة اتحاد المصدرين الأتراك أعدت بالتعاون مع مؤسسات أخرى، خطة عمل مكونة من 12 بنداً، تهدف لخلق "مصالحة خضراء" مع البيئة، على أن يتم إنزالها على أرض الواقع خلال الفترة القادمة.

وفي 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، أعلنت المفوضية الأوروبية عن اتفاقية أوروبا الخضراء التي تهدف تقليل انبعاثات الكربون لتصبح أول قارة محايدة للكربون عام 2050.