موريتانيا.. وزير الداخلية يبحث مع شركة  "BVR" التركية التعاون التكنولوجي

أجرى وزير الداخلية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الاثنين، مباحثات مع وفد من شركة "BVR" التركية، للتعاون في مجال التكنولوجيا.

وأوردت وكالة الأنباء الموريتانية أن اللقاء "بحث سبل التعاون في مجال اختصاص الشركة"، دون تفاصيل أكثر.

وشركة "BVR" متخصصة في مجال المعلوماتية والأمن السيبراني والاتصالات والبنى التحتية.

وقالت الوكالة إن شركة "BVR" تنوي افتتاح فرع لها في موريتانيا.

وجرت المباحثات بمقر وزارة الداخلية الموريتانية في نواكشوط، فيما حضر اللقاء عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، وفق الوكالة.

ومنذ فبراير/شباط 2018، شهدت العلاقات بين تركيا وموريتانيا تطورا لافتا، عقب زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لنواكشوط.

وتوجت زيارة أردوغان لموريتانيا بتوقيع عدة اتفاقيات في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والاستثمار.