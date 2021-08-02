مقابل 5 ملايين دولار.. شركة إماراتية تستحوذ على "بالم" التركية للسكوترات

أعلنت شركة "فينيكس" (مقرها دبي)، استحواذها على شركة "بالم" "PALM" التركية للسكوترات الكهربائية، مقابل 5 ملايين دولار.

وأضافت في بيان لها، أن الشركة وعبر خطوتها هذه قامت بتوسيع شبكة خدماتها للسكوترات في الشرق الأوسط، عبر ضم تركيا أيضاً.

وأكدت أنه ومن خلال هذه الصفقة باتت "فينيكس" هي المنصة الإقليمية الوحيدة التي توسع نطاقها في الشرق الأوسط بدءاً من الخليج العربي حتى تركيا، وذلك في مجال وسائط النقل الدقيقة.

وأضاف أن الشركة تعتزم إنشاء مركز في إسطنبول، لتعزيز البنية التحتية التكنولوجية لتطبيق سكوترات PALM المنتشرة على نطاق واسعة في المدينة التركية.

ونقل البيان عن جايديب دهنوا، الشريك المؤسس لـ "فينيكس"، قوله إن تركيا طورت مؤخراً منصة تكنولوجية متقدمة في مجال السكوترات.

وأضاف أن الدور التركي الهام في مجال تطوير قطاع وسائط النقل الدقيقة، كان عاملاً هاماً في استثمارهم الأخير المتمثل بشراء شركة PALM.

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