"تركيا تواصل نموها عبر الصادرات".. السلع والخدمات تشكل نصف النمو الاقتصادي

قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن صادرات السلع والخدمات شكلت نصف معدل النمو الذي حققته بلاده في الربع الثاني من العام الجاري.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مكتب الإحصاء التركي نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بنسبة 21.7 بالمئة على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وأشار الوزير في تغريدة عبر تويتر، أن تركيا تواصل نموها عبر الصادرات.

وأفاد بأن مساهمات صادرات السلع والخدمات في النمو بلغت 10.8 نقطة.

وأضاف: "هذه القيمة هي أكبر مساهمة مسجلة منذ عام 1998".

من جانبه، لفت وزير الخزانة والمالية التركي لطفي إلوان في تغريدة، إلى أن 57 بالمئة من النمو المحقق في الربع الماضي جاء من الاستثمارات وصافي الطلب الخارجي.