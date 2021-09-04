تركيا تسجل رقما قياسيا في صادرات القطاع الزراعي بـ 18 مليار دولار

سجلت تركيا رقما قياسيا في صادرت القطاع الزراعي خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، التي بلغت قيمتها نحو 18 مليار دولار.

وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، السبت، زادت صادرات قطاع الزراعة 20.5 بالمئة، من يناير/كانون الثاني وحتى أغسطس/آب 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضحت أن قيمة صادرت قطاع الزراعة خلال الفترة المذكورة بلغت 17 مليارا و950 مليون دولار، محطمة الأرقام القياسية السابقة.

وأضافت أن صادرات الزراعة خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2021 شكلت 12.8 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية خلال الفترة ذاتها.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي صادرات تركيا بنسبة 52 بالمئة خلال أغسطس/آب الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام المنصرم، وبلغت 18.9 مليار دولار.

ولفتت إلى زيادة إجمالي صادرات تركيا بنسبة 36.9 بالمئة خلال الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، وبلغت 140.2 مليار دولار.