تركيا تحقق صادرات بقيمة 2.4 مليار دولار في قطاع السيارات خلال أغسطس

حقق قطاع السيارات في تركيا، صادرات بقيمة 2.4 مليار دولار خلال أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات في تركيا، الأحد، فإن المبيعات الخارجية للقطاع حققت نمواً بنسبة 57 بالمئة، خلال أغسطس/ آب الماضي، وذلك مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020.

وأضاف البيان أن قيمة صادرات القطاع خلال الشهر المذكور، بلغت 2.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن نسبة صادرات السيارات بلغت 12.8 بالمئة، ضمن إجمالي الصادرات التركية في أغسطس الماضي.

وعلى صعيد البلدان المستوردة، حلت ألمانيا في المركز الأول بـ 311.2 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ 297.4 مليون دولار، ثم فرنسا بـ 260 مليون دولار.