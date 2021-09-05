القائمة الرئيسية
أعمال
القائمة الرئيسية

تركيا تحقق صادرات بقيمة 2.4 مليار دولار في قطاع السيارات خلال أغسطس

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 05.09.2021 12:08
تركيا تحقق صادرات بقيمة 2.4 مليار دولار في قطاع السيارات خلال أغسطس

حقق قطاع السيارات في تركيا، صادرات بقيمة 2.4 مليار دولار خلال أغسطس/ آب الماضي.

وبحسب بيان صادر عن اتحاد أولوداغ لمصدري السيارات في تركيا، الأحد، فإن المبيعات الخارجية للقطاع حققت نمواً بنسبة 57 بالمئة، خلال أغسطس/ آب الماضي، وذلك مقارنة بالشهر ذاته من عام 2020.

وأضاف البيان أن قيمة صادرات القطاع خلال الشهر المذكور، بلغت 2.4 مليار دولار.

وأشار إلى أن نسبة صادرات السيارات بلغت 12.8 بالمئة، ضمن إجمالي الصادرات التركية في أغسطس الماضي.

وعلى صعيد البلدان المستوردة، حلت ألمانيا في المركز الأول بـ 311.2 مليون دولار، تلتها المملكة المتحدة بـ 297.4 مليون دولار، ثم فرنسا بـ 260 مليون دولار.


شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق سجلت تركيا رقما قياسيا في صادرت القطاع الزراعي خلال الأشهر الثمانية...
مختارات